“Oaxaca requiere de candidatos con conocimientos en política y no experimentos de rostros bonitos”: Dr. Grajales

-Dijo que en estos tiempos aparecen las “buenas personas” para ganarse a la ciudadanía y poder convencerlos para así llegar a un cargo público.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Conforme se acerca la fecha para que arranquen las campañas electorales, dentro de los Partidos Políticos poco a poco va creciendo la incertidumbre por quien será al abanderado que los represente en las próximas elecciones, en donde se elegirá a diputados federales, diputados locales y presidentes municipales.

Sin embargo, el ex candidato y líder moral del Partido Verde Ecologista de México en Tuxtepec Dr. Miguel Ángel Grajales Ortiz, afirma que en Oaxaca y en la Cuenca del Papaloapan no solo se requieren de “experimentos con candidatos de rostros bonitos o buena gente”, como suelen aparecer en estos tiempos para poder ganarse el voto del electorado y poder llegar a un cargo publico, sino que se requieren de hombres con conocimientos de política que abonen al desarrollo y crecimiento del estado y municipio.

En torno a la Alianza del Partido Verde con Morena, dijo que hoy en día ya no existe derecha o izquierda, sino que existen mentes que están a favor o en contra del crecimiento del país, pues recalcó que las alianzas siempre han existido con diversos partidos, lo que ha dejado experiencia para acordar como llevar a un gobierno como en la actualidad.

Así mismo el Dr Grajales, explicó que la importancia de una alianza, es la garantía que ofrece cada partido que pueda llevar al triunfo a su candidato y externó que la alianza Verde- Morena, es una decisión que podría sacar resultados positivos sobre todo para Tuxtepec, que sigue requiriendo hombres con experiencia en el manejo de políticas públicas y no con mejor apariencia o carisma, para tratar de llegar a ganarse al electorado.

