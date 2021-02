Llegan 1,700 vacunas para la segunda dosis a personal médico de la Cuenca

-Podría ser este jueves que empiecen a aplicarlas al personal

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles arribaron a la Región de la Cuenca del Papaloapan 1,700 vacunas para la segunda dosis para el personal de salud, tanto del IMSS, como ISSSTE pero también de los hospitales de Loma Bonita, San Miguel Soyaltepec, Valle Nacional, Lombardo y Hospital General de Tuxtepec.

Con estas vacunas se complementará el esquema de la segunda dosis al personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla en estos centros, ya que la primera dosis la recibieron el 13 de enero, hace poco más de un mes.

Hace unos días, personal sindicalizado del Hospital General de Tuxtepec, había informado que si las vacunas no llegaban estarían presionando, ya que el personal sigue trabajando, sin embargo las vacunas llegaron y podría ser este jueves que se aplique esta segunda dosis al personal.

A nivel estatal arribaron este miércoles 20 475 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech, pero se tiene conocimiento que son ya 43 875 las vacunas que han llegado al estado para el personal médico, de enfermería, camilleros, laboratoristas, químicos, técnicos radiólogos, personal de limpieza, así como personal de ambulancias, entre otros.

