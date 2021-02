Istmo, única región afectada por apagones dice Protección Civil

-134 mil personas afectadas

-Hasta ahora no se han visto afectados los hospitales

-A pesar de reportes de apagones en Tuxtepec y Loma Bonita, oficialmente no están reportados

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- 134 mil personas son las que se han sido afectadas por los cortes en el suministro de energía eléctrica, lo que representa el ocho por ciento de los usuarios en toda la entidad, así lo dio a conocer el Jefe de la Unidad de respuesta Inmediata César Narváez, sin embargo el funcionario, no especificó cuáles son los municipios afectados.

Refirió que por el momento no se han reportado cortes en otras regiones de la entidad, a pesar de que habitantes de Tuxtepec y Loma Bonita han reportado apagones desde la tarde de este martes, asimismo indicó que es la Comisión Federal de Electricidad la que está a cargo de esta situación que afecta a 26 estados del país, incluyendo a Oaxaca.

El Jefe de la Unidad de respuesta Inmediata, comentó que por el momento los apagones no han afectado a los hospitales de la región del Istmo de Tehuantepec, por ello mencionó la importancia de la coordinación y comunicación con las autoridades municipales, quienes son los primeros respondientes en este tipo de situaciones.

Agregó que son las autoridades municipales las que tienen el registro de a qué hospitales podrían trasladar a los pacientes en caso de ser necesario, asimismo indicó que cada nosocomio cuenta con plantas de energía que pueden utilizar en caso de que lleguen a ser afectados por los apagones.

Finalmente comentó que en caso de ser necesario, se apoyará para el traslado de pacientes a otros hospitales en las regiones de la cuenca del Papaloapan o de los valles centrales, por ello es que existe coordinación con la Guardia Nacional y con las autoridades municipales.

FOTO: Ilustrativa

