El oaxaqueño Modesto Bernardo, presentó su exposición “La Rosa del Ecuador Celeste”

-La exposición se encuentra montada en el taller “Tlacuilo” en la ciudad de Oaxaca.

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- El reconocido pintor oaxaqueño Modesto Bernardo, presentó su exposición “La Rosa del Ecuador Celeste” que elaboró en los meses de pandemia.

La colección consta de una serie de 8 pinturas elaborados en técnica de linóleo intervenidos a color, la cual rinde un homenaje multicolor a las regiones del estado de Oaxaca.

La presentación se realizó en el taller “Tlacuilo” en Oaxaca y se contó con todas las medidas sanitarias, donde el el propio pintor realizó y explicó cada una de sus pinturas.

Para las personas que asistan a la exposición podrán notar que el artista plástico (originario de Zimatlán de Álvarez) en cada trazo, transporta a las 8 regiones del estado y así ver lo hermoso de nuestro estado.

La exposición continuará abierta al público en el Taller Tlacuilo, ubicado sobre la calle La Noria 402, casi esquina con Manuel Doblado en la ciudad de Oaxaca.

