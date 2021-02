El 46% de víctimas mortales por COVID-19 son hombres mayores de 65 años: SSO

-En Oaxaca se han acumulado 38 mil 593 casos positivos, 764 están activos y se tienen registrados dos mil 740 defunciones.

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de febrero de 2021.- A casi un año que haberse confirmado el primer caso de COVID-19 en la entidad, la enfermedad ha ocasionado dos mil 740 decesos, de los cuales mil 797 corresponden hombres, el 46% de ellos mayores de 65 años de edad, informó la jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino.

Durante el corte diario epidemiológico de la emergencia sanitaria, la funcionaria precisó que de acuerdo con los datos reportados este martes, el 65.6% del global de las víctimas mortales son hombres y el 34.4% mujeres; mientras tanto, el 40.5% de los pacientes fueron diagnosticados con hipertensión arterial, el 36.2% con diabetes mellitus, y el 22.3% tenían obesidad.

Precisó que en primer lugar de mortalidad, por ubicación geográfica estatal, se ubica Valles Centrales con mil 464 defunciones, es decir, esta zona representa el 53% del global de muertes; seguido del Istmo con 443, Tuxtepec con 300, Mixteca con 251, Costa con 174 y Sierra con 108.

Confirmó que a la fecha, desde el pasado 14 de marzo del 2020, se han acumulado 38 mil 593 contagios, 35 mil 089 pacientes se han recuperado, 764 están activos, 17 mil 275 son negativos y cuatro mil 544 son sospechosos.

Puntualizó que al corte de este martes se identificaron 339 casos nuevos residentes de 91 municipios, principalmente: Oaxaca de Juárez con 82, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 34, Santa Cruz Xoxocotlán con 22, Santa Lucía del Camino con 15 y San Juan Bautista Tuxtepec con 11. Asimismo se contabilizaron dos contagios, por primera vez en el ayuntamiento de San Andrés Cabecera Nueva.

Argelia Julián Aquino hizo hincapié que Valles Centrales alcanzó los 26 mil 629 casos acumulados, Istmo tres mil 220, Mixteca tres mil 128, Tuxtepec dos mil 378, Costa mil 913 y Sierra mil 325.

Destacó que, del 15 al 16 de febrero, se ingresaron 24 nuevos pacientes a la red de nosocomios COVID-19, para un total de 372 camas ocupadas, cifra que representa el 59.1% de saturación hospitalaria global, y al corte de hoy, 16 hospitales se encuentran al 100% de ocupación.

Finalmente insistió en que la pandemia continúa siendo un riesgo para toda la población, principalmente para los adultos mayores y quienes presentan alguna enfermedad subyacente, por lo que es importante no confiarse, evitar lugares aglomerados, usar correctamente el cubrebocas, llevar a cabo las acciones de higiene tanto en los hogares, como en la vía pública.

