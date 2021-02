Charros protestan en Huajuapan, piden que no se privatice el lienzo charro

-Exigen que no se entregue el recinto a una sola asociación de charros



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Ante la posibilidad de que el lienzo charro del municipio de Huajuapan de León se privatice, este miércoles integrantes de varias asociaciones de charros y escaramuzas, se manifestaron en el palacio municipal para pedir que no se lleve a cabo dicha privatización.



Durante la manifestación bloquearon la calle de Trujano y el acceso al palacio municipal en dónde se encontraban los integrantes del cabildo, señalaron a los concejales de querer privatizar el lienzo charro municipal, esto por medio de un comodato a una sola agrupación de charros, el periodo del comodato sería por 30 años.



Los manifestantes piden que se instale una mesa de trabajo con las autoridades municipales de Huajuapan de León, para que se llegue a una solución que no afecte a las asociaciones de charros y que no se beneficie a una sola, para que así se garantice que este espacio sea público.



En el lienzo charro se han llevado a cabo diversos espectáculos de charrería así como de toreo, también cuenta con una zona deportiva en donde se practica el béisbol, voleibol, básquetbol, ciclismo, carreras y fútbol.

Comentarios

