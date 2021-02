Buscan 50 comerciantes de Tuxtepec, contar con botón virtual de pánico

-Hasta el momento solo en 10 lugares se ha instalado esta aplicación.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Comercio Alberto Reyes Conti, dijo que tienen la solicitud de 50 comerciantes que ya solicitaron su botón virtual de pánico, el cual consiste en prevenir algún delito en sus negocios.

Explicó que estos botones se instalan en los diversos comercios, especialmente hoteles, tiendas de abarrotes y departamentales, a través de un software en sus equipos de cómputo y así evitar que en estos establecimientos, se cometa algún tipo de delito.

Comentó que desde noviembre del año pasado han estado trabajando con este botón y el Centro de Comando y Control (C2) cuenta con una lista de 50 comercios, de los cuales ya han instalado unos 10, debido a que en algunos no se cuenta con el internet, que es la forma de operar estos botones.

En caso de que alguien requiera de este botón puede acercarse a la regiduría de comercio, y así sean más los que cuenten con esta aplicación para que puedan prevenir algún delito, además de que una vez que se oprime este botón se pretende que en un tiempo de 8 minutos arriben elementos de la seguridad pública.

Además tiene otras acciones para evitar que entre los comerciantes se cometan delitos, como es un circuito de cámaras, todo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario