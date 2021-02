Analiza Congreso situación de las finanzas públicas estatales, advierte vigilancia permanente

-En reunión de trabajo con Sefin, congresistas solicitan esclarecer la redistribución de recursos durante la pandemia.

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- En cumplimiento a la tarea de ser vigilantes de la ejecución del presupuesto público en beneficio del pueblo de Oaxaca, congresistas de la LXIV Legislatura local se reunieron con Vicente Mendoza Téllez Girón, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado, para conocer la situación en la que se encuentra la hacienda pública estatal.

El evento se realizó conforme a los protocolos sanitarios para reducir al máximo el riesgo de contagios de Covid-19, en dicho encuentro los y las Diputadas expusieron diversos puntos al titular de Sefin

En la reunión de trabajo, la principal petición de los y las representantes populares consistió en conocer el destino de los recursos ahorrados por diferentes dependencias gubernamentales, que suspendieron total o parcialmente sus actividades. Asimismo, explicar el método de selección de los rubros en los cuales se aplicó la reducción presupuestal, medida de austeridad con la cual se ahorraron 461 millones de pesos.

También, solicitaron información sobre qué dependencias serán las encargadas de aplicar los 96 millones de pesos que esta Soberanía aprobó para el ejercicio fiscal 2021, en materia de combate a la corrupción.

Los y las representantes populares coincidieron en la urgencia de aplicar políticas públicas que beneficien a los grupos vulnerables de la entidad que más resintieron los efectos negativos de la pandemia, como lo son adultos mayores, mujeres en situación de violencia e infantes.

La atención a los sectores también fue una preocupación expresada por los y las legisladoras. En este contexto, demandaron impulsar estrategias de desarrollo social en las zonas rurales y urbanas, ante el panorama de desempleo y dificultades económicas que generó la emergencia sanitaria.

De la misma manera, pidieron atender al campo oaxaqueño con mayores apoyos que impacten en la reducción del costo de los productos de la canasta básica, y así garantizar la accesibilidad de estos a la ciudadanía.

En esta actividad estuvieron presentes congresistas integrantes de las Comisiones de Hacienda, de Presupuesto y Programación, y de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, los cuales enfatizaron que permanecerán vigilantes de la transparencia, austeridad y el adecuado uso de los recursos públicos por parte de la administración pública estatal en el presente ejercicio fiscal.

La reunión de trabajo forma parte de las diversas medidas y acciones implementadas por el Poder Legislativo, para conocer el desempeño de la administración pública estatal, en el marco del Cuarto Informe del Gobierno del Estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario