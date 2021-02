Abastece Gobierno del Estado con medicamentos oncológicos al hospital de la Niñez Oaxaqueña

-Se destinaron más de 1.5 millones de pesos para dar continuidad a los tratamientos oncológicos de infantes.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de febrero de 2021.- El secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, informó que por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en una primera fase se realizó una inversión de un millón 556 mil 730 pesos, con presupuesto estatal, para la compra de 13 claves de medicamentos oncológicos pediátricos.

Indicó que esta remesa de fármacos fue entrega el día de hoy al Hospital de la Niñez Oaxaqueña “Doctor Guillermo Zárate Mijangos”, a fin de garantizar la atención y tratamiento necesarios para las niñas y niños oaxaqueños que lamentablemente padecen esta enfermedad.

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), detalló que se trata de medicamentos como: Ácido Folinico, Aprepitant, Carboplatino, Cisplatino, Mercaptopurina, Mesna, Metotrexato, Temozolamida, Topotecan, Dactinomicina, Vincristina, por mencionar algunos, los cuales alcanzarán aproximadamente para dar continuidad por 40 días al procedimiento de quimioterapias de 176 infantes.

Señaló además que se sumaron esfuerzos y se llevará a cabo un trabajo interinstitucional entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, los SSO y el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, para dar acompañamiento a los pacientes pediátricos durante sus tratamientos oncológicos.

Ante lo cual, reconoció el trabajo y compromiso del DIF estatal que preside Ivette Morán de Murat, organismo que apoya y cobija a pacientes pediátricos oncológicos de bajos recursos, para que no abandonen su atención médica a causa de la pandemia por COVID-19, brindando transporte, hospedaje y acompañamiento, con todas las medidas de sanidad e higiene que indican los protocolos de la Secretaría de Salud.

Finalmente, destacó que la institución estará vigilante de cuidar y garantizar que los niños y niñas en la entidad reciban atención médica de calidad; así también como parte del compromiso con las familias oaxaqueñas, se fortalecerá el suministro constante de los fármacos necesarios para salvar las vidas de los infantes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario