Tras ocho días, habitantes de San Juan Mazatlán levantan bloqueo en carretera transistmica

-También liberaron al trabajador de la Segego que se encontraba retenido

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de ocho días de bloqueo en la carretera transistmica, este martes los habitantes de San Juan Mazatlán Mixe, liberaron la circulación de esta importante vía de comunicación que comunica al estado de Oaxaca con Veracruz y a las regiones del Istmo de Tehuantepec con la Cuenca del papaloapan.

La Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) informó por medio de su cuenta oficial de twitter, que el bloqueo fue liberado luego de llegar a acuerdos con los manifestantes, sin embargo no se dan a conocer de manera puntual cuáles son dichos acuerdos, cabe recordar que la exigencia de los pobladores es la destitución del presidente municipal, debido a que no ha entregado los recursos de los ramos 28 y 33.

Asimismo dio a conocer que Jorge Toledo Toledo, quien es trabajador de la SEGEGO, fue liberado y que se encuentra bien de salud, cabe mencionar que durante los días que estuvo el bloqueo se generaron pérdidas económicas considerables, además que para permitir el paso de automovilistas, los manifestantes cobraban una cuota de entre 200 y 500 pesos.

