Se registran dos asaltos en Oaxaca de Juárez con saldo de una mujer herida, se desconoce el monto de botín

-En uno de los asaltos el botín pudo haber sido de 100 mil pesos de acuerdo a datos extraoficiales



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Este martes se registraron dos asaltos en la capital oaxaqueña, el primero de ellos ocurrió en la avenida Heroico Colegio Militar en la colonia reforma, cuando un cuentahabiente iba saliendo de la sucursal del banco BBVA, cuando dos sujetos en una moto le arrebataron el dinero, de acuerdo a datos extraoficiales, el botín pudo haber sido de cien mil pesos.



El segundo atraco ocurrió en Plaza Oaxaca, ahí dos mujeres iban saliendo de la sucursal Banorte, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta las amagaron con armas de fuego, una de las mujeres al resistirse al asalto, fue golpeada por uno de los maleantes, minutos después llegaron paramédicos del H. Cuerpo de Bomberos para atender a la mujer herida.



De acuerdo a versiones de algunos testigos, las víctimas habían retirado una fuerte cantidad de dinero y se dirigían hacia su automóvil cuando dos hombres a bordo de una motocicleta color azul despojó de su bolsa a una de ellas y emprendieron la huida hacia la avenida Símbolos Patrios

