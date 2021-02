Reconoce IEEPO a estudiantes de Oaxaca ganadores del segundo lugar en evento nacional

-El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que dirige Francisco Ángel Villarreal, les felicita y reconoce por este logro.

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de febrero de 2021.- Estudiantes de educación secundaria de Oaxaca obtuvieron el segundo lugar en el evento nacional Boot Camp TCC “Todos Conectados Conalep 2021”, que se realizó de forma virtual del 2 al 11 de febrero pasado, por lo que a nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Francisco Ángel Villarreal, les felicita y reconoce por este logro.

Los ganadores: David Arreortua Leyva, Ivonne Rosalía Gutiérrez Salinas, Omar Hernández Hernández, Jade Hernández Piñón, Zyanya Yamile Juárez Viscarra, Jasmín López Ramírez, Valeria Anelys López Sanginés, Zhunashi Alexandra Martínez Castro, Meriel Alessandra Márquez López y Luz Divina Santiago Merino, participaron en diversas actividades y retos, superando cada desafío.

El profesor Caín Vásquez Zenón, director del grupo de la Telesecundaria de El Limoncillo, del municipio Santa Cruz Zenzontepec, quien participó como tutor de Luz Divina, señaló que este tipo de eventos motivan a las y los adolescentes, que como en este caso demostraron sus habilidades en el aspecto matemático, lingüístico y de formación cívica y ética, en una competencia sana.

“Por la región en que vivimos, una de las limitantes fue la conectividad; eso no desanimó al equipo y hubo una participación con buenos resultados al obtener un segundo lugar; ellos aprendieron y se divirtieron”, indicó el docente quien agradeció a madres, padres de familia, al IEEPO y al Conalep la atención al alumnado de Oaxaca que junto con los docentes tienen siempre el reconocimiento a nivel nacional.

Elegida por ser uno de los promedios más altos de la Escuela Secundaria Técnica número 271 de San Jacinto Amilpas, la alumna Zhunashi Alexandra comentó que su participación en el evento virtual fue una experiencia inolvidable y motivadora por parte de sus maestros que le prepararon para el evento y también de sus padres que le apoyaron en todo momento.

“No cualquiera tiene esta oportunidad, es la segunda vez que represento a mi escuela. Me siento muy orgullosa y honrada. Voy por más porque esto apenas está empezando”, dijo la estudiante quien hace dos años obtuvo un primer lugar en un rally matemático y aconsejó a sus compañeros a seguir preparándose.

También Meriel Alessandra, de la Escuela Secundaria General “Leyes de Reforma” de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, dijo sentirse “nerviosa y emocionada” durante la competencia; sin embargo, le agradó el trabajo en equipo y la organización con sus compañeros de diferentes planteles educativos del estado. “Estoy muy feliz, todo con esfuerzo se logra”, compartió.

El Boot Camp TCC “Todos Conectados Conalep 2021”, busca acercar a las y los estudiantes de tercer grado de secundaria a través del juego, retos y diversión de forma virtual, con el objetivo de desarrollar habilidades en aspectos técnicos, cognitivos, de estrategia y emprendimiento, social, físico, entre otras, para facilitar los acercamientos y la orientación vocacional.

En el evento, las y los alumnos realizaron actividades sobre cómo crear un avatar y desarrollar un proyecto innovador para los estudiantes en el periodo de pandemia, donde los oaxaqueños crearon una aplicación con acceso a una plataforma de consulta de tareas; ejercicios matemáticos a través de códigos QR, la programación de un robot y respondieron preguntas sobre energía renovable.

