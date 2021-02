Presidente de San Pedro Atoyac se casa y hace fiesta en plena pandemia

-Con este suman 4 poblaciones que realizan eventos masivos, 3 de ellos en la Cuenca.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que los contagios de Covid se siguen registrando en la entidad, continúan realizándose fiestas en varios municipios, ahora fue el edil de San Pedro Atoyac Eliezer Gutiérrez Martínez, quien organizó una fiesta con motivo de su boda.

El hecho fue denunciado por parte de habitantes de este municipio de la región de la costa, señalando que la autoridad municipal no hizo caso de las recomendaciones sanitarias, incluso mencionaron que los invitados llegaron al lugar sin cubrebocas y desde luego no se respetó la sana distancia.

Cabe mencionar que la autoridad municipal decidió cancelar el carnaval que se realiza cada año debido a la pandemia, sin embargo el edil si hizo una fiesta en su domicilio particular ubicado en el barrio grande, esto molestó a algunos habitantes, quienes reclamaron la suspensión del carnaval y la realización de la fiesta por la boda del presidente municipal.

Otros municipios en dónde se han hecho eventos masivos son Santiago Choapam el cinco de enero, ese mismo mes, pero el día 24, en la comunidad de Arroyo Metate del municipio de San Juan Lalana se hizo una fiesta en honor a San Pablo, apenas hace unos días en San Antonio del Barrio en el municipio de San Felipe Usila, se hizo un baile.

Recordemos que en días anteriores un baile en la comunidad de San Juan del Río perteneciente al municipio de Santiago Choapam provocó 12 defunciones por covid en este municipio, así como 34 casos positivos.

También en Arroyo Tomate de San Juan Lalana, se reportó un baile el pasado 24 de enero y ya suman hasta el momento 15 casos.

