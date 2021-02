Preocupa a sindicatos del municipio de Oaxaca falta de recurso para pagos

-Señalaron que desde julio de 2020 no se ha abordado este tema con la parte patronal.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores de los sindicatos que prestan sus servicios al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que por la falta de recursos no se realicen los pagos de los salarios de los jubilados y del personal activo, así lo manifestaron en una conferencia de prensa.

En julio de 2020 en número de personal jubilado era de 727 trabajadores, para febrero de 2021, ha habido un ligero incremento, pues algunos han fallecido, mientras que otros han llegado a su tiempo de jubilación, es decir que en la actualidad hay 733 jubilados, la preocupación es que de repente les digan que no hay recursos para el pago del personal activo.

Denunciaron que desde julio de 2020 se han venido postergando las sesiones de pensiones, la fecha para la sesión entre la parte patronal y los sindicatos está programada para el próximo mes de marzo, ahí se espera que se les dé a conocer los beneficios que se han obtenido para estos trabajadores.

Los representantes de los sindicatos mencionaron que durante la presenta administración municipal han obtenido algunos beneficios, por ello esperan que la parte patronal no use este argumento para no dar solución a sus peticiones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario