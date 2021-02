No hay fecha para iniciar vacunación contra el covid-19 a adultos mayores en la Cuenca

-En el primer corte tenían registrados a 13 mil, pero se han registrado más y la cifra se ha modificado.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que este lunes iniciara la vacunación contra el covid a los adultos mayores, en la región de la Cuenca del Papaloapan aún no se tiene una fecha para iniciar, sin embargo serán 73 los módulos que estarían instalando para atender a todos aquellos que se registraron.

La Directora Regional de Bienestar en la Cuenca del Palaoapan Yesenia Barbosa Arcuri, dijo que hasta el momento serán 13 los módulos que se van a instalar en Tuxtepec, y en total se pretende que sean 73 en todos los municipios de la región, sin embargo esta cifra puede variar dependiendo de las personas que quieran la vacuna.

Aunque no se tiene una cifra exacta de cuantos van a recibir la vacuna contra el covid-19, se tenía un conteo de 13 mil cifra que se ha modificado, ya que todavía se siguen registrando más adultos mayores d 60 años, “no tenemos el número porque todos se están registrado a la plataforma de internet, ahorita está en aumento”.

Agregó que los servidores de la nación, están por marcarles para informarles de cuando y donde tendrán que acudir para que reciban su vacuna, por lo que pidió a los adulos estar al pendiente de estas llamadas y con esto puedan recibir su vacuna en próximos días.

Así mismo, los servidores de la nación están acudiendo a los diversos domicilios de las personas que se registraron para conocer quienes no podrán acudir el módulo de vacunación, por lo que tendrán que armar una nueva ruta para vacunarlos en sus hogares.

En estos momentos la vacuna se está aplicando en los municipios de Huautla y de Cuicatlán, y dijo que dependiendo el registro, van a enviarle las dosis a aplicar en la zona.

La vacunación inició este lunes en 330 municipios del país, debido a que son considerados los más pobres.

FOTO: Ilustrativa

