Líder de la Sección 22 en Oaxaca, da positivo a Covid

-El anuncio fue confirmado por la página cencos 22

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Secretario General de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Eloy López Hernández dio positivo a Covid, esto de acuerdo a la información publicada en el portal www.cencos22.org

En un comunicado la Sección 22 informa que su dirigente se encuentra estable y en aislamiento, de acuerdo a lo que establecen los protocolos sanitarios, esperando su pronta recuperación para continuar con la lucha de la educación en Oaxaca y de los trabajadores.

Durante la actual pandemia, algunos dirigentes sindicales han perdido la vida por Covid, entre ellos el Delegado de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) Rodrigo Cruz Francisco en julio de 2020.

En enero de este 2021 perdió la vida el dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud, Saúl Ulises Cortés y apenas hace unos días el ex líder petrolero y dos veces presidente municipal de Salina Cruz Alfredo López Ramos.

