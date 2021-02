Iglesias de Tuxtepec cumplen con medidas sanitarias, asegura Ayuntamiento

-En las comunidades a través de evidencias fotográficas, constatan que sí cumplen las medidas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde que se permitió que las iglesias del municipio de Tuxtepec abrieran, personal de la Jefatura de Asuntos Religiosos está monitoreando y supervisando estos espacios, y a decir de la Encargada Magali Terrero, todas cumplen con las medidas.

Explicó que en todas las iglesias se siguen las recomendaciones especialmente el uso del cubrebocas, el tapete sanitizante, así como la sana distancia al interior de cada uno de estos espacios y por lo tanto las sillas deben de estar a 2 metros de distancia, ya que en cada uno debe de ser solo un 25% de la ocupación.

Dijo que la mayoría de las iglesias solo abre un día a la semana y son los domingos, por lo que no es mucho el riesgo que hay en estos espacios, aunado a esto, dijo la Encargada que en las iglesias que están en las comunidades los responsables les envían evidencias fotográficas para contratar que sí cumplen con las medidas.

En la base de datos del ayuntamiento tienen registradas 315 iglesias de varias religiones, aunque reconoció que es difícil, están al tanto de que en cada una se sigan todas las medidas necesarias, para evitar que se den contagios de covid entre los asistentes.

Además, aseguró que algunas iglesias principalmente de las comunidades están cerradas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario