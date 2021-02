Habitantes de San Juan Mazatlán, reactivan bloqueo en carretera transistmica

-Rompieron la mesa de diálogo cuando el edil les informó que no cuenta con el presupuesto de las participaciones del 2021.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes del municipio de San Juan Mazatlán Mixe, reactivaron nuevamente el bloqueo a la carretera 185 a la altura de la agencia de Boca del Monte, esto luego de que la autoridad municipal les informó que no contaba con el recurso de las participaciones correspondientes al ejercicio 2021.

El bloqueo había sido levantado alrededor de la una de la tarde de este martes, esto debido a que se entabló una mesa de diálogo, en dónde el Presidente Municipal Macario Eleuterio Jiménez realizó el pago por 572 mil pesos del ramo 28 y 5 millones de pesos del ramo 33 correspondientes al año 2020.

Como resultado de este acuerdo los manifestantes liberaron al colaborador de la SEGEGO Jorge Toledo Toledo, quien había permanecido retenido durante varios días, sin embargo al enterarse de que el gobierno municipal no tenía el recurso de las participaciones del 2021, los pobladores se retiraron de las negociaciones y reinstalaron el bloqueo durante la noche.

Esto a pesar de que la autoridad municipal les pidió un plazo de 72 horas para darles una respuesta a su demanda, pues las participaciones federales son suministradas de manera mensual por parte de la federación.

Por tal motivo la SEGEGO exhorta a la autoridad comunitaria indígena de la cabecera municipal Ángel Guillermo Marín Bonifacio y a la población de San Juan Mazatlán Mixe, a respetar el término que estableció la autoridad municipal para que se permita el libre tránsito en la zona y así no afectar a terceros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario