FPR abstendrá su participación en el proceso electoral; coordinador en la Cuenca asegura que la prioridad son las necesidades de los pueblos indígenas

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Coordinador Regional del Frente Popular Revolucionario en la Cuenca del Papaloapan Demetrio Martínez Ramírez, señaló que la organización ha decidido abstenerse de participar durante el proceso electoral que se avecina.

Pues indicó que la lucha de los pueblos marginados continuará con quien vaya a estar en el poder, ya que dijo que las necesidades de los indígenas es apremiante y que no se enfocarán en tomar partidos por una ideología política.

En presencia de pobladores de la Comunidad de Emiliano Zapata en Santa María Jacatepec, donde arrancó obras de 45 dormitorios con una inversión de alrededor de 4 millones de pesos, el Dirigente señaló que la presencia en la capital del país es para exigir al Gobierno de la República que cumpla con sus compromisos con el pueblo, que confío en el para que llegará al poder.

Así mismo dijo que la situación de los pueblos indígenas sigue en la misma situación y puso el ejemplo en la educación, donde la mayoría de los niños no cuentan con Internet para lograr las clases virtuales, debido a la marginación en que viven y ahora sumándole las condiciones de vida que tiene un campesino Oaxaqueño.

De esta manera explicó Martínez Ramírez, que esa es la decisión del porque la FPR se mantendrán fuera del proceso electoral, pero dijo que seguirán pendientes para exigir lo que les corresponda a los pueblos con mayor grado de marginación en el estado.

