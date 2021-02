Dante Montaño no podrá reelegirse, Tribunal desechó juicio del edil de Santa Lucía del Camino

-El Tribunal determinó que Montaño Montero cometió violencia política en razón de género.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), desechó el juicio que promovió el Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino Dante Montaño Montero, en contra de la resolución en la que se le acredita que ejerció violencia política en razón de género, con lo cual queda inhabilitado para ser candidato a un cargo de elección popular.

El edil había promovido un juicio para la protección de sus derechos político electorales con número JDC/07/2021 en contra del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el motivo para desechar este recurso es que faltaba la firma autógrafa del actor.

Por esta situación, Montaño Montero presentó un segundo escrito con su firma autógrafa, sin embargo los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca desecharon el documento, pues ya era extemporáneo.

Asimismo el IEEPCO puso al Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino en la lista de personas que no son elegibles para un cargo público, ya que cometió violencia política en razón de género en contra de Nallely Ortiz, además le quitó la presunción de dedicarse a un modo honesto de vivir.

Con esta resolución el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó por primera ocasión al Instituto Nacional Electoral (INE), que se cree una lista nacional con los nombres de quienes hayan cometido violencia política en contra de las mujeres en sentencias firmes, con el objetivo de ser tomada en cuenta para el próximo proceso electoral.

FOTO: Archivo TVBUS

