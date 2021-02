Avelino Roque lanzó su línea de ropa para esta temporada

-En esta ocasión el diseñador Tuxtepecano diseño playeras casuales para hombres y mujeres

David Higareda

El diseñador tuxtepecano Avelino Roque, sigue cosechando éxitos en su carrera, ya que recientemente acaba de lanzar al mercado su línea de playeras casuales para hombres y mujeres.

A pesar de que siempre se ha destacado por realizar impresionantes trajes y vestidos para dama, en esta ocasión optó por hacer una colección más casual y sobre todo que también los caballeros podamos usar.

“A.R. Colección” son únicas y diferentes, bordadas a mano con diseños únicos para cada cliente. Las playeras son completamente negras combinadas con aplicaciones en brillos, destacando en algunas imágenes como una calavera, personajes de Disney, una corona entre otras.

La colección de playeras de Avelino ya se encuentra a la venta a través de sus redes sociales o en su domicilio particular en Tuxtepec Oaxaca.

Cabe resaltar que Avelino Roque se encuentra ajustando los detalles del traje regional estilizado que portará la mexicana Andrea Meza en Miss Universo en próximos meses. Además que seguirá preparando más diseños de ropa casual para sus seguidores.

