Aplaza Jurisdicción Sanitaria del Istmo a SSO, con paro de labores

-Exigen aplicación a todo el personal de salud o no iniciarán la vacunación a adultos mayores.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La delegación jefatura de la jurisdicción sanitaria número 2 del istmo de Tehuantepec, denunciaron que no se han aplicado las vacunas a todo el personal de primera línea de atención contra el Covid, por ello amagaron con no iniciar la aplicación de las dosis a los adultos mayores, hasta que no se haya vacunado a todo el personal de salud.

En un comunicado, informaron que desde el pasado 22 de enero solicitaron la aplicatión inmediata de la vacuna a todo el personal de primer nivel de atención y de las oficinas administrativas en la región del istmo, sin embargo esto no se ha cumplido.

Es por ello que ante la falta de respuesta a su petición, el personal de salud no iniciará con el proceso de vacunación a la población en general, hasta que todo se haya aplicado la vacuna a todo el personal, asimismo aplazaron a las autoridades a que si este 17 de febrero no se tienen una respuesta favorable, iniciarán una asamblea permanente en todos los centros de trabajo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario