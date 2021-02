150 casos nuevos de COVID-19 y hay 559 activos en Oaxaca

-Con ello suman 38 mil 254 acumulados en Oaxaca. La pandemia aún continúa, usa cubrebocas, mantén la sana distancia y realiza el lavado frecuente de manos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de febrero de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), registran al corte de este lunes 15 de febrero, 150 casos nuevos de COVID-19 que suman 38 mil 254 acumulados; además hay 14 hospitales con el 100% de ocupación, lo que representa un 58.5% en todo el estado.

La jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López, dijo que se han notificado 60 mil 069 casos, de los cuales 17 mil 150 son negativos, hay cuatro mil 665 sospechosos, 34 mil 969 se han recuperado y lamentablemente se cuentan seis decesos, que suman dos mil 726.

La Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 26 mil 419 casos confirmados y mil 457 defunciones, Istmo tres mil 208 y 443 muertes, Mixteca tres mil 64 y 247 decesos, Tuxtepec dos mil 363 y 299 defunciones, Costa mil 885 y 173 muertes y la Sierra mil 315 y 107 decesos.

Nakamura López dijo que hay 559 casos activos, siendo la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales la que registra 383, Istmo 64, Mixteca 35, Costa 34, Tuxtepec 27 y la Sierra 16.

De las dos mil 726 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 253, 627 y 402, respectivamente. Por sexo, mil 788 son hombres y 938 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria de los días 14 y 15 de febrero, se registran 24 nuevos hospitalizados, hay 379 camas ocupadas y 269 disponibles de un total de 648. La Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 231 camas ocupadas, Istmo 60, Mixteca 31, Costa 28, Tuxtepec 25, y Sierra 4.

Recordó que hay seis centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada: el Hospital General de zona 1 del IMSS, Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, Hospital General Doctor “Aurelio Valdivieso”, Centro de Salud Urbano uno, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Finalmente, exhortó a la población a continuar con la sana distancia, el lavado frecuente de manos y el uso correcto del cubrebocas.

“Si te cuidas tú, nos cuidas a todas y todos”, dijo.

