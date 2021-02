Suspenden actividades en Catedral de Tuxtepec, Sacerdote presenta síntomas relacionados a covid

-A partir de este lunes van a suspender las actividades durante 15 días.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que uno de los sacerdotes que vive en la casa parroquial de la Catedral presenta síntomas relacionados a covid, a partir de este 15 de enero las actividades serán suspendidas en la Catedral de Tuxtepec, esto lo informaron mediante un comunicado de la Diócesis de Tuxtepec.

En el documento firmado por el Obispo de Tuxtepec José Alberto González Juárez, explican que los actos de culto público y los servicios de las oficinas permanecerán suspendidos por un quince días, a partir de este lunes, debido a que uno de los sacerdotes que reside temporalmente en la casa parroquial de la Catedral empezó a presentar síntomas, después de realizar un viaje.

Informan además que los otros sacerdotes que viven en esta casa parroquial están en aislamiento y especifican que se encuentran bien de salud.

Se lee también “Su servidor aunque no reside en la casa parroquial de Catedral, se realizará la prueba correspondiente para evitar cualquier riesgo y proceder conforme marcan los protocolos.

También comunico a los fieles que frecuentan nuestra catedral, que algunas de las celebraciones programadas para el día miércoles de ceniza y las subsiguientes misas dominicales, se realizarán en el salón abierto en las instalaciones de la Casa de la iglesia, ubicada en la Calle Veracruz de la colonia La Rosalía de esta ciudad, con el apoyo de sacerdotes invitados. Les pido estén atentos a los horarios y a las indicaciones para poder participar”.

Es parte de lo que dice este comunicado el cual está firmado por el Obispo de Tuxtepec .

Hasta este domingo la catedral estuvo abierta y realizando las misas en los horarios ya establecidos pero a partir de este lunes, la van a cerrar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario