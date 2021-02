Sigue tránsito del estado con operativos en Tuxtepec, ahora es el de 1×1

-Tras los operativos de concientización con el uso del casco, ya están multando.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.-Los elementos de tránsito en Tuxtepec continúan con operativos de prevención, pero también multando a los motociclistas que no porten el casco, ya que es la campaña que están impulsando para evitar accidentes y defunciones.

El Comandante Fermín San Juan Chincoya, dijo que estos operativos los iniciaron desde el año pasado, tras los diversos accidentes que se presentaron y en donde se buscó concientizar principalmente a los motociclistas para evitar defunciones, por lo tanto después de varios meses de este llamado ya están multando.

Aunado a esto, siguen con los operativos de supervisión afuera del IMSS, para evitar que sigan estacionando en este lugar, en donde quitaron hasta a los ambulantes de manera temporal.

También, explicó, que iniciaron un operativo más para hacer válido el 1x 1 en algunos cruceros importantes del centro de la ciudad y con esto seguir respetando este programa.

El Comandante llamó a los motociclistas y automovilistas a hacer caso a los diversos llamados con la finalidad de evitar ser multados y sobre todo llegar con bien a su destino; entre las recomendaciones la principal es el uso del caso para los motocilistas y manejar con precaución en el caso de los automovilistas.

