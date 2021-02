Servicio de Protección Federal, contratará otra vez en la Cuenca

-Los días de contratación son los 24 y los días 25 y cumpliendo todas las medidas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Una vez más en la región de la Cuenca del Papaloapan, la Policía de Protección Federal realizará un reclutamiento en los próximos días, con la finalidad de que sean más los que se integren a esta corporación.

La Jefa de Capacitación y Empleo en la región Nayeli Castillo, dijo que esta contratación será los días 24 y 25 en el auditorio de la Unión Ganadera, y cumpliendo todas las medidas necesarias además del uso obligatorio del cubrebocas y que los aspirantes a ser contratados lleven su lapicero color azul.

Los requisitos que deben de cumplir son ser ciudadanos mexicanos, sin antecedentes penales, con disponibilidad para viajar, no tener tatuajes visibles, así como la estura mínima de 1. 60 metros en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres de 1.50.

En el caso de la documentación pidió que la lleven escaneada en una memoria USB y que sea un archivo por documento escaneado como son el acta de nacimiento, certificado de estudios, comprobante de domicilio, INE por ambos lados sobre la misma página, RFC con homoclave, así como dos referencias personales, dos vecinales, y dos laborales, entre otros más.

Pidió a los interesados a que acudan a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo antes, para que les supervisen los documentos y para apoyarlos en caso de que no tengan como escanear su documentación.

El horario será de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde por lo que invitó a que acudan los ciudadanos que están en busca de un empleo, para que se sumen como guardias del servicio de protección federal, que son auxiliares en la vigilancia y seguridad de los bienes en instalaciones de las dependencias de la administración pública federal, pero también pueden brindar el apoyo a empresas del sector privado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario