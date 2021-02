Se registran dos incendios en los valles centrales, uno fue sofocado y uno está activo

-El incendio en Santa María Peñoles Etla está siendo combatido por comuneros, el H. Cuerpo de Bomberos y brigadas de la COESFO y de CONAFOR

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Santa María Peñoles en Etla, Nicolás Santiago Santiago, informó que se registró un incendio en el paraje conocido como “El agucate” el pasado 8 de febrero a las once de la noche, esto de acuerdo a un documento que emitió el gobierno municipal.

Fueron los propios comuneros, pobladores, integrantes de bienes comunales e integrantes del ayuntamiento los que acudieron al lugar para sofocar el incendio, pero este lunes se reactivó el incendio en la demarcación de Santa Catarina Estetla, comunidad perteneciente a Santa María Peñoles, Etla.

El Director Estatal de Bomberos Manuel Maza Sánchez, informó que el siniestro inició a las dos de la tarde en un punto entre las comunidades de San Pablo cuatro venados, Santa María Peñoles y Santiago Clavenillas, la columna de humo fue visible desde la ciudad de Oaxaca, de acuerdo a información en las redes sociales, se reporta que el incendio continúa activo.

En el lugar se encuentran comuneros, brigadas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), de la Comisión Estatal Forestal (COESFO) y elementos del Ejército Mexicano, así como voluntarios de las comunidades.

Este lunes también se registró un incendio en pastizales del municipio de San Bartolo Coyotepec, el cual fue controlado y sofocado, la superficie siniestrada fue de por lo menos 30 hectáreas y las llamas fueron extinguidas antes de que llegara a una zona poblada.

FOTOS: Redes Sociales

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario