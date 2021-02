Reiteran panistas de Oaxaca rechazo a coalición con el PRI, si candidato no es de Acción Nacional

-Señalaron a Javier Villacaña de corrupto y misógino.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en la ciudad capital, manifestaron una vez más su rechazo para ir en coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección municipal, en caso de que el candidato sea el priísta Javier Villacaña Jiménez.

Señalaron que solo en caso de que un o una panista encabece la candidatura a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, aceptarán ir en coalición con el PRI, sobre el ex edil Javier Villacaña, se refirieron a él como misógino y corrupto, además de tener malos antecedentes durante su gestión y que en caso de que Villacaña sea el candidato, no pedirán el voto para él.

Dijeron que tienen buenos cuadros como para encabezar la candidatura a la Presidencia de Oaxaca de Juárez, entre ellas se encuentran Alejandra Morlán, Mirna López Torres y Laura Aguilar Chagoya, siendo esta última por la este grupo de panistas se inclinó.

Asimismo acusaron a la dirigente estatal del partido Naty Díaz de negociar la candidatura de la capital oaxaqueña, por lo que manifestaron que no permitirán imposiciones, pues afirman que están negociando para que el PRI encabece las candidaturas en ocho de los diez distritos electorales federales, dejando únicamente dos para el PAN.

En días pasados Díaz Jiménez mencionó que la definición de las candidaturas las tomarán las dirigencias estatales de Acción Nacional, del PRI y del PRD, quienes conforman la coalición “Va por Oaxaca”.

