Fortalece IEEPO profesionalización de docentes de Educación bilingüe intercultural

-El director Francisco Ángel Villarreal felicitó a docentes que concluyeron dos diplomados con proyectos encaminados a mantener vivas las lenguas indígenas.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de febrero de 2021.- En el fortalecimiento de la educación bilingüe intercultural y contribuir a mantener vivas las lenguas indígenas, a nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, clausuró los trabajos de los diplomados “Hacia una educación culturalmente pertinente: Pedagogía inductiva intercultural y conocimientos comunitarios” y “Diseño de materiales educativos en lenguas indígenas”.

Los estudios especializados, impartidos de forma paralela y en la modalidad a distancia en una colaboración conjunta con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Pacífico Sur, contaron con la participación de 117 supervisores, directores y docentes de los niveles de educación preescolar y primaria del medio indígena de diferentes regiones de la entidad.

En su mensaje, el Director General del IEEPO destacó la disposición y responsabilidad de las y los docentes, que a pesar del confinamiento por la pandemia mantienen la comunicación y asesoría constante con las comunidades, autoridades, padres de familia y alumnos; de igual manera, continúan capacitándose para fortalecer sus habilidades y seguir generando herramientas académicas con las que brindan acompañamiento pedagógico a sus alumnos.

Indicó que la serie de temáticas durante el desarrollo de los diplomados retomaron aspectos propios de la cultura y del territorio de los pueblos originarios, ya que los contenidos fueron pensados por las sugerencias y propuestas pedagógicas de las y los maestros con la finalidad de acercarse a la producción de materiales didácticos bilingües con pertinencia sociocultural.

Ante la directora regional del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Pacífico Sur, Daniela Traffano y las coordinadoras académicas Érica González Apodaca y María Luisa Matus Pineda, reiteró el compromiso del IEEPO por seguir trabajando en beneficio de la niñez indígena oaxaqueña, con el apoyo del magisterio.

“Celebro que con el trabajo que ustedes los maestros y las maestras están realizando, preocupados en su formación profesional, contribuya para mantener vivas nuestras lenguas originarias en la entidad mediante la enseñanza y elaboración de materiales bilingües”, manifestó.

En este sentido, puntualizó que la creatividad que las y los docentes ponen en práctica, incluso las experiencias que compartieron al incluir a sus alumnos en la elaboración de textos en sus lenguas maternas, confirma la importancia que tienen los saberes de nuestros pueblos originarios y como aliados, en el fortalecimiento de la identidad desde el trabajo escolar.

En tanto, la Directora Regional del CIESAS Pacífico Sur, felicitó a las y los maestros que concluyeron esta actividad académica, la cual también fue un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos, reflexiones y diálogos que llegaron a buen término, a pesar de las condiciones por la emergencia sanitaria y algunas dificultades en la conectividad que con responsabilidad superaron los diplomantes.

En el marco de la clausura de los diplomados realizados a través del Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI), se llevó a cabo la presentación de materiales didácticos producidos por docentes, como un calendario socionatural para la comunidad de Leyes de Reforma en San José Chiltepec; la corta de Chepiles y elaboración de tamales, de Magdalena Teitipac, Tlacolula y un mapa vivo del río y sus canales de riego para el cultivo de maíz de San Pedro Tidaá.

