Este 15 de febrero, inicia en Oaxaca vacunación para adultos mayores de 60 años





-El gobernador Alejandro Murat refirió que en su gira por Oaxaca, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció para el estado más de 31 mil vacunas como parte del Plan de Vacunación de Adultos Mayores

-Del 7 al 13 de febrero, el promedio diario de casos registrados por COVID-19 es de 222, y 13 en defunciones

-El proceso de vacunación iniciará en 44 municipios de la Cañada, Sierra Cuicateca y Mazateca, así como un municipio de la Cuenca del Papaloapan.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de febrero de 2021. Como cada domingo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa emitió su mensaje a las y los oaxaqueños para informar la situación epidemiológica actual de la entidad en el que señaló que Oaxaca permanecerá del 15 de febrero al 1 de marzo en semáforo color naranja, por lo que solicitó a la población continuar con las medidas de prevención para evitar contagios por COVID-19.

Señaló que se ha consolidado una tendencia de estabilización en el control del contagio por este coronavirus, por lo que se seguirá buscando con los protocolos sanitarios seguir reduciendo el número de casos.

Asimismo, el Mandatario Estatal refirió que en su gira por Oaxaca, el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, anunció el Plan de Vacunación de Adultos Mayores e informó que arribaron durante este día más de 31 mil biológicos, y que la dispersión y aplicación de estas comenzará en la región de la Cañada, y en las siguientes semanas se estará aplicando en las siete restantes.

En su mensaje el Gobernador agradeció a quienes celebraron el Día del amor y la amistad con las debidas normas de prevención y no exponer su salud y la vida de las personas mayores o a quienes tengan alguna condición que los haga más vulnerables ante la enfermedad.

Reiteró a la población oaxaqueña continuar con las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, distanciamiento social y lavado de manos frecuente.

En tanto, el subdirector general de Innovación de Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Héctor Matus Santiago, durante su participación, señaló que luego del incremento acelerado de contagios derivado de los festejos de la temporada decembrina y fin de año, los contagios aumentaron hasta en un 300%, pasando de un promedio de 100 hasta 400 casos reportados diariamente.

Indicó que durante la semana del 7 al 13 de febrero, Oaxaca permanece en una etapa de estabilización en cuanto al número de contagios reportados diariamente por COVID-19 por debajo del pico que se observó por las fiestas decembrinas; sin embargo, puntualizó que durante la semana que se reporta, el promedio de casos activos es de 708.

Dijo que las localidades con mayor incidencia de casos activos son Oaxaca de Juárez que registró un promedio diario de 182, Salina Cruz 20, San Juan Bautista Tuxtepec con 35, Santiago Pinotepa Nacional y Santa María Huatulco con 12 casos activos cada uno, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 43 y Tlacolula de Matamoros con siete.

Refirió que a partir del primer caso registrado el mes de marzo, en Oaxaca se han reportado 38 mil 056 casos confirmados acumulados de COVID-19, de los cuales 34 mil 620 se han recuperado y lamentablemente, 2 mil 719 han fallecido.

Matus Santiago señaló que durante la semana en mención, el promedio diario de casos es de 222 y de 13 defunciones.

Respecto a la ocupación Hospitalaria durante la semana, dijo, el promedio de ocupación fue del 61.7% siendo la Jurisdicción Sanitaria Valles Centrales la que presentó el mayor número de camas ocupadas con un 72.1%, seguido de la Mixteca con 61.8%, Costa con 57.4%, Tuxtepec con 52.4 %, Istmo con 46.7% y Sierra con una ocupación promedio del 23%.

Finalmente, Matus Santiago, refirió que “es necesario que las y los oaxaqueños –principalmente los jóvenes adultos- eviten realizar festejos, reuniones, así como acudir a bares, restaurantes o espacios con poca ventilación, recordemos que durante esta pandemia el lugar más seguro es quedarse en casa”.

Recibe el estado 31 mil 290 dosis de vacunas AstraZeneca

Este domingo también los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que este 14 de febrero arribó a Oaxaca un lote con 31 mil 290 vacunas AstraZeneca contra el COVID-19, como parte de la primera etapa de suministro de este biológico en el territorio estatal.

Los SSO anunciaron que a partir de este 15 de febrero, iniciará el proceso de vacunación para adultos mayores de 60 años, de 44 municipios de localidades de la Cañada, Sierra Cuicateca y Mazateca, así como un municipio de la Cuenca del Papaloapan.

Para la aplicación del inmunológico se instalarán 68 puntos de vacunación, los cuales estarán compuestos de dos profesionales de enfermería, un capturista, un médico (el cual realizará la observación de las personas que fueron vacunadas durante los 30 minutos posteriores a la aplicación del biológico), así como una ambulancia en caso de emergencia.

Explicaron que a la entidad arribaron 3 mil 129 frascos, cada uno de ellos incluye 10 vacunas, lo que da un total de las 31 mil 290, el inmunológico servirá para aplicar la primera dosis de dos vacunas a igual número de oaxaqueños.

De acuerdo a la información proporcionada por autoridades federales la vacunación será universal y gratuita para todas las personas en forma progresiva, y dependerá de la producción y entrega por parte de las farmacéuticas al país y al estado.

Comentarios

