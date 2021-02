Destina Gobierno de Tuxtepec más de 400 hectáreas de fertilizantes a productores de plátanos siniestrados

-El Director de Desarrollo Agropecuario, asegura que es necesario implementar medidas adecuadas para disminuir las pérdidas de producción y económicas de los plataneras de Tuxtepec.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Este lunes, el presidente de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, se reunió con productores de plátanos del municipio, que fueron afectados a finales del año anterior, por lo que dijo que la entrega de estos insumos es una respuesta rápida para todos los que perdieron sus cosechas debido a los fuertes vientos que azotaron la región aquel 24 de diciembre.

Por su parte, el Director de Desarrollo Agropecuario Iván Alí Elías Domínguez, dijo que fueron 431 hectáreas en total las que fueron afectadas, por lo que indicó que gracias a la gestión puntual del Gobierno Municipal, este viernes se hizo entrega de 58 toneladas de fertilizantes 20-10-20, teniendo una inversión de mas de 500 mil pesos, además, explicó que este apoyo fue con el fin de disminuir las pérdidas de producción que en algunos casos fue del 90%.

Ante esta situación los productores agradecieron la respuesta del gobierno municipal y manifestó el funcionario público que afortunadamente en el campo solo el plátano ha tenido este tipo de repercusiónes y es ahi donde se están enfocando los apoyos, siendo que la producción de este fruto es una de la más importante actividad económica de Tuxtepec.

También, lamentó que los productores se nieguen a implementar medidas para evitar que siga ocurriendo este tipo de afectaciones, como la siembra de arboles para contrarrestar la fuerza del viento, algo que disminuiría la pérdida del producto si se adecuarán a esta medidas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario