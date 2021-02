Conflicto agrario en Chiltepec, retrasa pavimentación de camino a El Naranjal

-Esta mañana ejidatarios se unieron contra Rosendo Varo, propietario que incumple con acuerdos para ceder terreno para la construcción del camino de pavimentación.

Alex Morales

San José Chiltepec, Oaxaca.- Este lunes alrededor de 50 ejidatarios de los núcleos rurales de San Isidro El Naranjal, Plan de Águila y de San José Chiltepec acompañados del presidente municipal Martín García Hernández y representantes de la SEGEGO, se concentraron en el paraje Tierra Negra, pues buscaban el dialogo con uno de los ejidatarios de nombre Rosendo Varo y su familia, que mantiene obstruido parte de la carretera y evita la modernización de esta, para beneficiar a los pueblos mencionados.

Se sabe que este conflicto inició desde hace ya varios meses, justo cuando inició la pavimentación de la carretera con rumbo a la zona ecoturística El Naranjal, un proyecto que logró gestionar el actual edil a través del Gobierno Estatal, sin embargo había un acuerdo de que los Ejidatarios de la zona donarían parte de sus tierras para que la carretera fuera más amplia; compromisos que todos cumplieron a excepción de don Rosendo Varo, que hasta el momento se ha negado a otorgar su espacio, e incluso decidió cerrar más allá de su colindancia, provocando que la obra se detuviera al no contar con las medidas especificas que se requieren para contar con 2 carriles.

Ante esta situación Juan Ventura y Ramón Herrera, representantes de la SEGEGO decidieron postergar la mesa de diálogo al conocer esta situación, y se decidió que para este viernes 19 de febrero se decidiera reiniciar el diálogo, pero ahora con la presencia del personal de Derechos Humanos, algo que no dejó muy contento a los ejidatarios inconformes que piden solución inmediata a este conflicto, pues aseguran que les está afectando, ya que es el paso obligado para trasladarse a su campo o potrero.

Por su parte el edil Martín García, espera que este conflicto se llegue a una solución pacifica y sobre todo que ante este problema agrario, exista la cordura y la civilidad para que todos salgan beneficiados sin necesidad de algún tipo de violencia.

