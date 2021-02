Con “festín de la inmundicia” ambientalistas de Oaxaca, protestan por contaminación del río Atoyac

-Los ambientalistas comieron pescados y verduras en medio de las aguas negras del río Atoyac.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO) y representantes de Comités de Vida Vecinal (COMVIVES), realizaron un performance denominado “El festín de la inmundicia” el cual consistió el degustar alimentos bajo el puente del tecnológico, en medio de las aguas negras del río Atoyac.

La actividad se organizó para protestar ante la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales en materia del cuidado al medio ambiente, quienes no hacen nada para rescatar los ríos Atoyac y Salado, así como las áreas naturales protegidas, el performance se llevó a cabo a las diez de la mañana bajo el puente del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO).

Los ambientalistas colocaron una mesa y sillas en un montículo de tierra en medio de la franja del río, en medio de las aguas negras que corren por el río Atoyac, a pesar de los fuertes olores, degustaron de pescado y verduras, haciendo alusión a los productos mayormente afectados por la contaminación del río Atoyac.

Los participantes iban caracterizados unos representando a los cuatro elementos naturales, otros representaban a dependencias como la SEMAEDESO, CONAGUA, CEA, CONAFOR y la PROFEPA, entre los diálogos quienes representaban a las dependencias hacían alusión de que no les importa el tema del medio ambiente y que solo piensan en sus intereses personales.

A esta peculiar forma de protesta, asistieron artistas, quienes montaron algunas de sus obras en la rivera del río Atoyac, una de ellas interpretó el tema de “La llorona” y un par de mujeres presentaron algunas danzas mientras los diálogos se daban entre los ambientalistas caracterizados.

Finalmente dijeron que este martes darán una conferencia de prensa en la que darán a conocer datos y cifras reales de la situación en que se encuentran los ríos Atoyac y Salado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario