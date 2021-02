AMLO formaliza cambio en la SEP; llega Delfina Álvarez en sustitución de Esteban Moctezuma

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, formalizó este lunes el cambio en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Delfina Gómez Álvarez ocupará la SEP en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán, quien fue propuesto por nuestro país para ocupar la Embajada de México en los Estados Unidos.

Se va a formalizar el cambio en la SEP, deja la Secretaría Esteban Moctezuma Barragán, que está propuesto como embajador de nuestro país en EE.UU., y va a hacerse cargo de la SEP la maestra Delfina Gómez Álvarez”, aseveró en la conferencia matutina de este lunes.

“Vamos a escucharlos, queremos que se sepa sobre este cambio, estos nombramientos, que lo sepan todos los mexicanos. Se trata de de la educación y nuestra representación en Washington, es un cambio importante”, señaló.

Esteban Moctezuma, quien hoy comparecerá ante el Senado para conseguir su ratificación como embajador, dijo sentirse con sentimientos encontrados, y dejó en claro que realizará lo mejor de sí en su nueva encomienda con resultados y honradez

“Me veo obligado a presentar mi renuncia como secretario de Educación. Es un día de sentimientos encontrados. Siento un profundo honor haber sido nombrado por el presidente como embajador extraordinario y plenipotenciario”, refirió.

“En materia internacional no hay relación más importante (…) y no hay frontera más dinámica en el mundo: viven 37 millones de personas de origen mexicano, que es más del 11 por ciento de la población total americana. No le queda otro destino a esta relación que seguir creciendo y mejorando”, expresó.

Ha sido el mayor honor de mi vida encabezar a los maestros durante los últimos dos años”, refirió.

Delfina Gómez apuntó que el asumir la titularidad de la SEP es “el encargo más hermoso que pueda existir, que es coadyuvar en el proceso de educar a millones de personas”.

Sorprende que sea la primera vez que una profesora de educación básica asuma la responsabilidad de esta Secretaría en 100 años. Yo viví las reformas desde el aula, en el grupo. Por ello al reflexionar si esta experiencia que tengo me hace merecedora del cargo, me contesto que no, sino que me legitima, porque llena de honra”, adujo.

“No solo puedo hacer este encargo, sino que lo haré con legitimidad y honradez, con pasión y amor”, puntualizó.

