Ambientalistas tuxtepecanos, anuncian detención y sanción para quien tire basura en el muro boulevard

-Señalaron que la reunión con el edil fue productiva, pues se logró este acuerdo, además de ya no permitir más invasiones y tala de árboles en esa zona.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Ciudadanos organizados de Tuxtepec en defensa del medio ambiente, señalaron que se acordó con el Gobierno municipal, para detener y sancionar a quien se le descubra tirando basura, en el muro bulevar Francisco Fernández Arteaga.

Señaló Bernardo Soriano Quiróz uno de los representantes, que este acuerdo se dio en una mesa de diálogo y mencionó, que ahora habrá continua vigilancia en la zona para evitar que sigan contaminando el pulmón de Tuxtepec, como es conocida esa área.

Mientras tanto Rodolfo Vázquez presidente de esta asociación, comentó que en torno al daño que ocasionan al muro se tenia que tomar otras medidas, ya que el tema de la basura iba creciendo y no solo en el muro sino en otras colonias, por lo que justificó las acciones que realizaron hoy, al ir a dejar desechos en un evento del gobierno municipal encabezado por el presidente Noé Ramírez Chávez en el parque Juárez. por lo que manifestó que fue con la intención de llamar su atención ya que hasta el momento, ningún funcionario público del ayuntamiento se ha preocupado por tratar este delicado asunto.

Por su parte Iván de Jesús Cruz, aseveró que otros de los acuerdos tratados en esta reunión es que se accedió a que ya no se permitirán más invasiones en las áreas verdes ni talas de árboles, por lo que espera que se respete este acuerdo para detener este tipo de acciones, que están acabando con la única zona forestal con la que cuenta esta ciudad.

Por último, explicaron que esta situación inició desde el pasado 2 de agosto, cuando pedían una audiencia con el actual presidente para tratar este asunto, sin embargo pese a que han tratado de buscar un acercamiento con el edil todo este tiempo, no habían tenido una respuesta, por lo que decidieron actuar este lunes, en que el presidente participaba en un evento con los plataneros de Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario