Ambientalistas de Tuxtepec, exigen al Presidente que detenga la contaminación del muro

-Tiraron basura para hacerse escuchar, y posteriormente se la llevaron.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes, un grupo de ambientalistas de este municipio solicitaron al Presidente Municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez que detenga la contaminación hacia el muro boulevard.

Con basura en el parque Juárez, exigieron a las autoridades que haga algo pata atender la contaminación de este espacio, ya que aseguraron que desde el pasado 5 de agosto enviaron oficios a las jefaturas de medio ambiente, a la dirección de desarrollo urbano y a la policía municipal.

Aseguraron que ellos han estado limpiando y reforestando el muro boulevard, pero al no tener respuesta por parte de la autoridades y dejar que permitieran que la contaminación del muro siga decidieron manifestarse este día.

Señalaron que muchos ciudadanos y sobre todo vehículos oficiales siguen tirando principalmente escombro en algunos puntos del muros boulevard por lo que le exigieron al Presidente que pinga un alto a esta situación, que afecta más esta zona importante para el municipio.

Debido a que el Edil, estaba en un evento, será en unos minutos más que se reúnan para acordar una solución a este problema.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario