Oaxaca amanece con protestas, en el marco de conferencia de AMLO

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este domingo la ciudad de Oaxaca amaneció con protestas en el palacio de gobierno, esto en el marco de la conferencia mañanera que realizó el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.



Entre los manifestantes se encontraban habitantes de San Juan Copala, quienes exigieron seguridad y sobre todo que el Mandatario Nacional se entere de la situación que enfrentan a 10 años que inicio esta problemática, ya que quieren regresar a sus hogares pero no existen las garantías para hacerlo.



También padres de niños con cáncer estuvieron manifestándose, informaron que son alrededor de 140 niños con leucemia y con tumores, por lo que exigieron terapias para que los niños continúen con su tratamiento, ya que en los diversos centros de salud no hay los medicamentos para que los niños sigan con su tratamiento.



Son dos protestas que iniciaron a muy temprana hora de este domingo, mientras el Presidente de la República se encuentra reunido en el Palacio de Gobierno, con los representantes de los diversos medios de comunicación, en el marco de la mañanera.



El Presidente arribó este sábado una vez más a Oaxaca, estuvo en y la agenda contempla que este domingo esté en el exconvento de Cuilápam de Guerrero.

