Llegarán 31 mil 210 dósis para adultos mayores de Oaxaca

En total en Oaxaca son 563 mil 827 adultos mayores

Los odontólogos tendrán que esperan a que les toque su turno

Oaxaca, Oax.- En esta primera etapa de vacunación para los adultos mayores, para Oaxaca van a llegar un total de 31 mil 210 dosis que serán aplicadas en los municipios que ya eligió el Gobierno Federal, informó el Presidente López Obrador en su conferencia matutina llevada a cabo en el Palacio de Gobierno de la entidad.

El primer mandatario dijo que en todo Oaxaca hay un total de 563 mil 827 adultos mayores, los cuales forman parte de los 15.4 millones que hay en todo el país, y que de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación deben de esta vacunados para el mes de abril.

López Obrador dijo que él va a esperar a que los doctores que lo atienden le indiquen si puede vacunarse en esta etapa porque acaba de padecer la enfermedad y ello le da protección y tal vez sea prudente esperar mas tiempo para su vacuna.

Por otra parte ante la reciente demanda de los odontologos de oaxaca de ser considerados dentro de la población de riesgo, dijo que tendrán que esperar a que se realice el plan como esta estipulado en el país, sin embargo garantizó que todos los mexicanos serán vacunados.

