Vacunas serán para 330 municipios más pobres del país

Se espera que en abril se termine de vacunar a los más de 15 millones de adultos mayores

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la mañanera que realizó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de Oaxaca, anunció la llegada de 870 mil dosis de vacunas contra el covid, donde además dio a conocer que a partir de este lunes empezará la vacuna a los adultos mayores.

Informó que México ha adquirido dos millones de dosis de la planta de AstraZeneca en la India y que este es un primer cargamento, quedarían 1.2 millones de vacunas pendientes y estarían arribando en el mes de marzo

Con estas dosis que llegaron se va a iniciar la vacunación de los adultos mayores a partir de este lunes 15 de febrero, en donde se informó que se va a priorizar en los municipios más alejados y más pobres del país “estamos iniciando en 330 municipios del país, con esas características”, dijo el Presidente

En la próxima entrega que es de 1. 2 millones de dosis se va a iniciar con la vacunación en otros municipios hasta que se vacune a todos los adultos mayores, “más de 15 millones de adultos mayores de 60 años, ese es el plan, queremos que a más tardar a mediados de abril ya estén vacunados aún con primera dosis los 15 millones 717 mil 170 de adultos mayores de 60 años, se da preferencia a los adultos mayores, porque al vacunar a todos los adultos mayores del país, garantizamos una disminución de fallecimiento por covid del 80%, por eso decidimos sobre esta estrategia”.

Así mismo, informó que el próximo martes arribarán unas 500 mil dosis de vacunas y con estas se van a terminar de vacunar al personal de salud.

Pidió a los adultos mayores que se vacunen ya que aseguró que no corres riesgos “al contrario es para protegerlos, que se están siguiendo todos los protocolos de salud para actuar de manera responsable por parte del gobierno”.

La distribución se realizó a través de ocho rutas áreas que salieron a 25 estados, otras serán terrestres.

En Oaxaca dijo que son 563, 827 adultos y mayores y van a llegar 31 210 vacunas este domingo, mismas que serán distribuidas en todo el estado

