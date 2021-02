En Cuilápam de Guerrero, reciben a AMLO con protestas

-Fueron alrededor de 4 grupos de manifestantes que pidieron al Presidente de la República atender sus demandas.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- No solo en la ciudad de Oaxaca hubo protestas ante la llegada del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, también en Cuilápam de Guerrero el mandatario fue recibido con protestas.

Previo a la llegada del Presidente de la República, manifestantes colocaron mantas con algunas denuncias y exigencias, una de éstas fue para exigir que eche un “ojo” al pueblo de Xoxo para que se respeten los reglamentos y estatutos de no mentir, robar, y no engañar, además piden elecciones democráticas.

Otra de las manifestaciones que recibieron el Primer Mandatario fue la de los habitantes de San José Xochixtlán, quienes piden recursos para los gastos administrativos ya que desde hace 16 años las autoridades de San Martín Itunyoso no se los han entregado, a pesar de que ya existe una sentencia por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

También en este municipio e hicieron presentes los padres de los niños que padecen cáncer, quienes exigieron que sus hijos continúen con sus tratamientos.

Estas fueron parte de las protestas en el marco de la llegada de López Obrador a Cuilápam de Guerrero en donde estuvo presente en el marco del 190 aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario