Ciclistas de Oaxaca se manifiestan, exigen justicia por muerte de Gabriela Soto

-Fue atropellada el 18 de diciembre, por una unidad del transporte público.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo un grupo de ciclistas de la ciudad de Oaxaca, se manifestaron para exigir justicia, luego de que en el mes de diciembre una unidad del transporte público atropellaran a la ciclista Gabriela Soto,

En reiteradas ocasiones, los ciclistas han pedido a las autoridades que les den las garantías para que puedan circular sin tener el riesgo de ser atropellados, sin embargo ante la nula atención de parte de las autoridades, optaron por manifestarse una vez más.

Por un rato bloquearon con bicicletas la calle Bustamante de la ciudad, además de que hicieron pintas y sobre todo pidieron hacer conciencia a los conductores, de que se pongan en sus zapatos y con esto evitar que haya más accidentes en la zona.

Contabilizaron 112 víctimas en el estado de Oaxaca, por lo que se unieron familiares de Gabriela Soto, así como a ciudadanos y reiteraron el llamado de los ciudadanos, especialmente a los conductores a manejar con precaución.

La ciclista Gabriela Soto fue atropellada por un autobús de transporte público de la Villa de Zaachila, quien se dio a la fuga., esto ocurrió cuando transitaba en su bicicleta sobre el boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat de Santa Cruz Xoxocotlán, a la altura de Tabi Xoxo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario