Al menos 8 niños han muerto por falta de medicamentos contra en cáncer en Oaxaca, denuncian padres de familia

Los padres protestaron hoy afuera del Palacio de Gobierno y se retiraron molestos porque no fueron atendidos por el Primer Mandatario.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oax.- Al menos 8 niños han muerto de diciembre a la fecha en Oaxaca por falta de medicamentos contra el cáncer, denunciaron esta mañana padres de familia que protestaron afuera del Palacio de Gobierno en esta ciudad en el marco de la llegada del Presidente Obrador a la capital.

Los padres que estuvieron desde temprano en la calle de Bustamante a un costado del Palacio de Gobierno, esperaban que el Presidente Obrador saliera por esa puerta pues ahi estaba estacionada una camioneta en la que pensaron que se trasladaría el mandatario pero su equipo lo hizo salir por otra puerta contraria del edificio y no atendió a los manirfestantes.

Posterior a ello los padres hablaron con los medios de comunicación, manifestaron su molestia por la falta de atención y explicaron que en el Hospital del Niñez Oaxaqueña han muerto al menos 8 niños de diciembre a la fecha por la falta de medicamentos.

Tambien denunciaron que no han oncológos, pues los médicos que atendían a sus hijos ya no están debido a la falta de pago por parte del gobierno.

En ese sentido manifestaron su inconformidad por la falta de atención del Presidente Obrador a sus demandas y dijeron que seguirán intentando hablar con él en el marco de la visita al estado.

Las carencias del hospital son medicamentos y médicos para seguir atendiendo a mas de 300 niños con cáncer que están adscritos a ese nosocomio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario