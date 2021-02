870 mil vacunas se reparten hoy en Mexico, para aplicarla a dultos mayores

Desde Oaxaca el Presidente de la Republica informó el inicio de la segunda etapa de vacunacion

Oaxaca, Oax.- En el marco de su gira de trabajo por el estado de Oaxaca, el Presidente López Obrador informó que a partir de hoy llegaron 870 mil vacunas de la empresa AztraZeneca provenientes de la India, para arrancar con ello la segunda estapa del plan nacional de vacunación, que contempla aplicar la dosis a los adultos mayores.

En compañia del Canciller Marcelo Ebrard, quien agradeció el embajador de la India en México, también presente en la conferencia matutina, que su país haya aceptado apoyar a México con este número de dosis, en lo que se terminan de empacar las vacunas aquí en el país.

Por su lado el Secretario de la Defensa dió informes detallados de la forma de distribución de estas 870 mil dosis a través de 8 rutas entre aereas y terrestres, para cubrir a todos los estados del país.

Mediante un enlace en vivo hasta el aeropuerto de la ciudad de México, el Director del ISSSTE el oaxaqueño Luis Ramirez Pineda, informó de la llegada del embarque de las vacunas.

Ebrard por su lado dijo que el martes llegará otro lote de vacunas de Pfizer y que semanalmente estarán informando de como van llegando las vacunas.

El presidente Obrador dijo que empezaran con los municipios mas pobres del país, y esperan que para abril ya tener vacunados a los 15 millones de adultos mayores.

