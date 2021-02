Tras dar positivo covid, Presidente de Jalapa de Díaz empezará campaña de sanitización

-Priorizarán los hogares en donde se haya reportado un caso de covid o defunción por este virus

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el mes de enero, el Presidente del municipio de Jalapa de Díaz Jesús Ernesto García Velázquez, dio positivo a covid-19, por lo que tomó la decisión de aislarse y trabajar desde su hogar.

Dijo que en los próximos días se reintegrará a todas las actividades y empezará una campaña de sanitización en todo su municipio principalmente en los hogares en donde se han presentado casos o defunciones por covid.

Por el momento, reportó que han sabido de algunas muertes sospechosas por covid y que no están registradas en las estadísticas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), y en próximos días se darán a la tarea de tener estos datos.

Este municipio, perteneciente a la región de la Cuenca del Papalopan, reporta hasta el momento 23 casos confirmado por los SSO, el último se sumó en el corte de este 11 de febrero, sin embargo no todos los enfermos con este virus se atienden en una dependencia del gobierno, muchos lo hacen de manera particular o deciden tratarse a base de remedios naturales, por lo que esta cifra podría variar.

