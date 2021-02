Sanea Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez áreas públicas de la zona norte

-En el Fraccionamiento San Felipe y la colonia Ricardo Flores Magón se realizaron labores de desinfección en calles, canchas deportivas y áreas de descanso, entre otras.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 13 de febrero de 2021.- Al proporcionar una rápida atención a solicitudes vecinales para higienizar áreas de alta afluencia en la zona norte de la ciudad, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Subdirección de Agencias y Colonias y la Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico, realizó labores de saneamiento y desinfección en el fraccionamiento San Felipe y la colonia Ricardo Flores Magón.

El subdirector de agencias y colonias, Ángel Vásquez Flores, indicó que a través de esta dependencia municipal se proporcionó, en un plazo de 48 horas, una oportuna y puntual respuesta a la solicitud de saneamiento, a fin evitar riesgos de contagio de COVID-19.

“Como lo ha instruido el Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, seguimos atendiendo este tipo de solicitudes de la mano de cuadrillas de la Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico, para llevar a cabo la limpieza e higiene de espacios comunitarios”, puntualizó el servidor público municipal en la cancha del fraccionamiento San Felipe, donde iniciaron los trabajos.

En tanto, la Coordinadora Ejecutiva del Centro Histórico, Alicia Bueno Velasco, sostuvo que en estas acciones preventivas se utiliza una hidrolavadora, se realiza la limpieza general del espacio y, por último, se brinda una intervención general de la zona con solución desinfectante biodegradable que incluso puede ser utilizada en los hogares.

“Conjuntamos esfuerzos con las distintas áreas que conforman el Gobierno Municipal para atender todas las peticiones presentadas por los ciudadanos ante la contingencia sanitaria por coronavirus”, resaltó Bueno Velasco.

Entre las áreas saneadas por la cuadrilla de la Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico se encuentran: una cancha, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, áreas de descanso, gradas, a lo que sumaron calles, banquetas, postes y escalinatas, entre otras zonas de uso común.

Además, a petición de vecinos de la agencia municipal del San Felipe del Agua y de fraccionamientos aledaños, la Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico realizó labores de desinfección en 15 calles: prolongación de Eucaliptos, privada de Jacarandas, segunda privada de San Felipe, Santa Catarina, Jacarandas, Jalisco, avenida México, Chihuahua, Zacatecas, Colima, Nayarit, Veracruz, Chiapas, avenida Yucatán y Eucaliptos.

Por su parte, el presidente del Comité de Vida Vecinal de la colonia Ricardo Flores Magón, Javier Jiménez Pacheco, resaltó la celeridad con la que las autoridades municipales recibieron y dieron atención al proceso de gestión realizado por las y los vecinos, y reiteró su beneplácito por las labores realizadas en favor de las y los capitalinos.

“Agradecemos al Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, por haber incluido a nuestras colonias dentro del programa de saneamiento, ya que es muy importante evitar contagios de COVID-19”, expresó Jiménez Pacheco.

Por su parte, el entrenador de básquetbol, Marlon Gloria Lonzon, quien imparte clases a un grupo de talentosos deportistas, agradeció al Gobierno Municipal que encabeza el edil Oswaldo García Jarquín, por ofrecer espacios públicos deportivos en buenas condiciones, ya que eso, dijo, “garantiza a los padres de familia que sus hijos entrenan en lugares seguros”.

“Como deportistas, y a pesar de la pandemia, queremos seguir trabajando para ser más competitivos, ya que estamos en búsqueda de una beca, o una universidad, por eso es muy importante contar con un lugar sano para entrenar, muchas gracias, la verdad estamos muy agradecidos”, finalizó el entrenador.

