Laura Mojica, ex reina de belleza, es detenida y vinculada acusada de pertenecer a una banda de secuestradores.

-La tuxtepecana representó a Oaxaca en varios certámenes de belleza a nivel nacional e internacional.

De la redacción

La mañana de este sábado se informó la detención de la tuxtepecana Laura Mojica en el estado de Veracruz, acusada de pertenecer a una banda que presuntamente se dedicaba a secuestrar personas.

Según la información la Fiscalía adscrita a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), obtuvo el auto de formal vinculación a proceso, en contra de 8 supuestos integrantes de una banda de presuntos secuestradores, quienes operaban en la zona de Veracruz – Huatusco; entre ellos la Laura Mojica de 25 años de edad.

Se sabe que esta detencion fue hace algunos días y hasta el momento los presuntos secuestradores quedaron a disposición de las autoridades quienes estarán obteniendo mas datos para la investigación y dictar la sentencia final que podría alcanzar hasta los 50 años para cada uno de los procesados.

Laura Mojica comenzó su carrera en el modelaje hace algunos años y una de las primeras coronas en ganat fue la de Miss Earth Oaxaca 2015 y en el certamen nacional de Miss Earth México obtuvo la oportunidad de representar a México en un certamen internacional. En el 2018 la tuxtepecana volvió a los certamenes de belleza con el título de Miss Oaxaca donde se colocó dentro de las favoritas y representó a Oaxaca y México en el Reinado Internacional del Café en Colombia, ganando la corona de Virreina.

Cabe destacar que dentro de su paso por los certámenes de belleza siempre se destacó por su belleza y su pasión por apoyar a las personas de su estado Oaxaca, haciendo diferentes labores altruistas.

En redes sociales, Mojica dejó de tener interacción con sus seguidores desde mediados del mes de enero y en algunas de sus historias de instagram dejó ver que tenía la intención de volver a estar en otro certamen de belleza de renombre.

La noticia ha impactado a muchos sectores de la ciudad de Tuxtepec, su ciudad natal, y a buena parte del estado de Oaxaca en el que ha sido conocida por su participación en los certámenes de belleza

