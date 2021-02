Ahora en Usila, realizan baile a pesar de pandemia

-Van 3 bailes en la Cuenca en lo que va del año, a pesar de que están prohibidos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – En redes sociales ahora exhibieron un baile en la comunidad de San Antonio del Barrio, perteneciente al municipio de San Felipe Usila, en la Cuenca del Papaloapan.

En el video que circula en redes sociales y que difundieron los mismos pobladores se aprecia a la gente bailando y hasta se observa a un elemento de la policía Municipal que está vigilando el recinto donde se hizo el baile. A decir del usuario que publicó el video el baile lo pagó el propio Presidente Municipal Filemon Hernández.

Este baile en la comunidad de San Antonio del Barrio es el tercero que se realiza en los últimos días en la región de la Cuenca del Papaloapan, a pesar de que Oaxaca está en color naranja de este semáforo epidemiológico, y del llamado de las autoridades en no realizarlos.

Recordemos que en días anteriores un baile en la comunidad de San Juan del Río perteneciente al municipio de Santiago Choapam provocó 12 defunciones por covid en este municipio, así como 34 casos positivos. También en Arroyo Tomate de San Juan Lalana, se reportó un baile el pasado 24 de enero y ya suman hasta el momento 15 casos.

San Felipe Usila, de manera oficial por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) ha reportado 8 casos confirmados por covid.

Y a pesar de los 2 355 casos de Covid y las 297 muertes a causa de este virus, que se han presentado en la Cuenca, la ciudadanía sigue acudiendo a los bailes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario