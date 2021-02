TEEO sanciona a Toribio López por actos anticipados de campaña

-Toribio se registró como aspirante a candidato a la presidencia municipal de Xoxocotlán por Morena.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), determinó sancionar a Toribio López Sánchez, por cometer actos anticipados de campaña, López Sánchez se registró en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la Presidencia Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán.

Fue el pleno del TEEO el que determinó imponer una sanción de amonestación, esto de acuerdo al resolutivo del Procedimiento Especial Sancionador con clave PES/09/2021, en el que se advirtió que el aspirante difundió mensajes en sus redes sociales para posicionar su imagen durante los meses de noviembre y diciembre.

Además, documento menciona que se acreditó que el denunciado efectuó reuniones públicas con diversos ciudadanos, posicionándose previamente frente al electorado, además cabe mencionar que en varios puntos del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, se colocaron espectaculares con la imagen de López Sánchez, mismas que no se le requirieron que las retirara.

