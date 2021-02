Sin pagar impuesto de mantenimiento de panteones, un 60% de los Tuxtepecanos

-Algunos están aprovechando el descuento del 30% que se está aplicando en este mes de febrero.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Jefa de Panteones Gloria García Zeferino, señaló que hasta el momento un 40% de la población ya está al corriente con el pago de impuesto de mantenimiento, quedando pendiente un 60% de los ciudadanos que tienen una perpetuidad en cualquiera de los panteones del municipio.

Señaló que en estos momentos debido a que hay un descuentos del 30% en el pago del mantenimiento, muchos están pagando y prueba de esto es que el 40% de los ciudadanos está al corriente y espera que sean más los que paguen en los próximos días.

El impuesto de mantenimiento que se paga es de 269 pesos, y si pagan durante este mes se le hace un descuento del 30%, por lo que invitó a los dueños de perpetuidades a ponerse al corriente con el pago de estos impuestos.

La Jefa del área, enfatizó que en el próximo mes podría hacer descuentos pero apenas analizarán de cuanto sería.

Invitó a las personas a ponerse al corriente en este pago, para evitar que al momento de querer utilizar el espacio en el panteón, la cuenta que les den por el pago de mantenimiento sea elevada.

