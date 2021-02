Sin definir 60 municipios de Oaxaca su candidatura común: Coordinador estatal PRD

-Mencionó que sería la militancia de los 3 partidos, quienes elijan a su propio candidato, sin necesidad de ser una imposición como sucede en otros partidos.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El coordinador Estatal del PRD para el proceso electoral Marco Antonio Gómez Torres, afirmó que hasta el momento alrededor de 60 municipios en el estado, buscan definir postura con una candidatura común, esto luego de que los 3 partidos que integran la alianza PRI, PAN y PRD lleguen a un arreglo de ir de manera individual, sin afectar los acuerdos o bien, podrían ir en coalición siempre y cuando el partido o los candidatos, cuenten con una estructura sólida para ganar por lo que comentó que entre estos, se encuentra el municipio de Valle Nacional.

Mencionó que ellos mismos tienen que definir, quien los representará, sin necesidad de imposiciones, como sucede en otros partidos, para que así el abanderado sea del agrado de la militancia y con garantía de triunfo.

Así también explicó que aun están dentro de los tiempos permitidos para definir un posicionamiento dentro de la alianza “Va por México”, sosteniendo que la fecha limite es el 15 de Marzo, sin embargo resaltó que sería en la primera semana de ese mes, cuando ya tendrían a sus representantes que aparecerían en la boletas electoral.

En torno a la estructura estatal y su proyecto de expansión, mencionó que en el 2021 el PRD en Oaxaca, se ha propuesto obtener 250 millones de votos, para que de esta manera puedan ser competitivos y llegar fortalecidos en el 2022 con el cambio de Gobierno Estatal.

Gómez Torres a su paso por Valle Nacional, donde asistió como representante del Sol Azteca para conformar el Comité Municipal de ese partido con miras al proceso electoral venidero, expresó que su decisión de pertenecer a las filas del PRD luego de su paso por Morena, fue porque este partido aún se mantiene impulsando la democracia en México, como lo viene haciendo desde hace 40 años y que ha logrado unificar a las izquierdas.

